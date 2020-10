“Se mi dovessi candidare credo che sarebbe saggio che la mia parte politica o chi mi sostiene, classicamente il centrosinistra, e i 5 Stelle si presentino alle elezioni con proposte diverse e liste diverse perchè ci sono in una realtà come Milano diversità di vedute. Guardo con rispetto ai Cinque Stelle ma non credo che sarebbe utile a noi, alla città e agli elettori immaginare una convergenza che non fosse preparata a un avvicinamento su alcuni temi. A Milano ciò che non piace dei Cinque Stelle è la scarsa competenza di molti di loro”. Lo ha detto il sindaco Giuseppe Sala, intervistato in diretta da SkyTg24, in merito alle possibili alleanze elettorali per le prossime amministrative. Per quanto riguarda il governo Conte, Sala ha spiegato che non vede “alternative a questa alleanza. E’ la mia opinione e non vedo rischi veri di scissione all’interno dei 5 Stelle e penso che questo governo andrà avanti. Poi sul fatto che questo sia il governo ideale o che tutti i ministri per una fase così difficile abbiano l’esperienza giusta posso avere le mie riserve e le ho espresse”. A domanda specifica sulla sua ricandidatura, Sala ha risposto: “Mancano 8 mesi alle elezioni, avremo una campagna elettorale che sarà diversa, ristretta in termini temporali e meno costosa. Bisogna partire 8 mesi prima? Io lavoro, tutto qua”. (MiaNews)