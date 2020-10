Piemonte, crolla ponte sul Sesia

Il ponte che collega Romagnano Sesia e Gattinara, che passa sopra il fiume Sesia, a cavallo tra le province di Novara e Vercelli, è crollato. Al momento sono 16 le persone disperse. Il fiume è in piena a causa delle forti piogge che da ieri interessano il Nord Italia. È un viadotto di competenza della Provincia di Novara ed è un’arteria fondamentale per il traffico diretto in Alta Valsesia e di collegamento con i paesi della Bassa Valle. Sconcerto tra gli amministratori locali: il tratto di strada era stato riaperto alle 12 perché il livello del fiume si era abbassato ed era stata fatta anche una diretta Fb dei due sindaci, Alessandro Carini di Romagnano e Daniele Baglione di Gattinara, proprio sopra il viadotto. In Piemonte ci sono un morto e 28 dispersi a causa dell’alluvione. E su Facebook il messaggio del premier Giuseppe Conte: “Sono in costante contatto con il capo della Protezione civile Angelo Borrelli. Stiamo assicurando un monitoraggio continuo, in pieno coordinamento con i territori, di questa emergenza, con particolare riguardo alla Valle D’Aosta, al Piemonte e alla Liguria. L’attenzione del Governo è massima”.