Un viaggiatore che doveva imbarcarsi sul volo “Covid-free” di Alitalia delle 10 da Milano Linate a Roma è risultato positivo al test rapido. Il passeggero, che era arrivato per tempo per sottoporsi al test ed era asintomatico, ha poi fatto il tampone ed è tornato a casa in isolamento. I test rapidi sono stati introdotti un paio di settimane fa in via sperimentale a Linate, per i passeggeri del volo Milano-Roma.