Incidente sul lavoro a Milano, in via Rubattino. Un operaio di 34 anni è rimasto folgorato, ed è ora in gravi condizioni, mentre lavorava in una ditta alla perfieria est della città. L’uomo è stato portato d’urgenza in ospedale dagli operatori del 118. Sul psto sono intervenuti gli agenti della Questura per ricostruire la dinamica dell’incidente.