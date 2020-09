Trenord rileva e riapre sei biglietterie in Lombardia e inaugura un punto vendita a Milano Centrale. L’azienda ha dato il via a un piano di potenziamento del servizio di vendita e assistenza che vedrà entro settembre la riapertura – con estensione degli orari di attività – di punti vendita a Milano Lambrate, Monza, Lodi, Gallarate, Voghera, Como San Giovanni. Inoltre, da giovedì 17 settembre è attiva a Milano Centrale una biglietteria Trenord, che oggi è stata visitata dall’Assessore regionale alle Infrastrutture e trasporti Claudia Maria Terzi, alla presenza dell’Amministratore delegato di Trenord, Marco Piuri e del nuovo team di venditori che comprende anche 8 neo assunti, entrati in servizio dopo un percorso formativo. Situata al piano terra nella galleria commerciale, la nuova biglietteria di Trenord a Milano Centrale è attiva tutti i giorni dalle ore 6.30 alle ore 21. Presso il punto vendita i clienti possono rivolgersi agli operatori o utilizzare le distributrici self-service per acquistare i titoli di viaggio: biglietti e abbonamenti per il servizio ferroviario regionale – compresi quelli integrati dell’area STIBM e le proposte turistiche “Discovery Train” – nazionale e per i collegamenti transfrontalieri TILO. Gli operatori sono inoltre a disposizione dei viaggiatori per informazioni e assistenza. A Milano, da martedì 22 settembre è inoltre nuovamente attiva la biglietteria presso lo scalo ferroviario di Lambrate. Con la riapertura, il punto vendita, fino ad ora chiuso la domenica, ha esteso gli orari di attività dalle 6.30 alle 20.30 tutti i giorni, sabato e festivi compresi. Per la salvaguardia della salute pubblica nell’ambito dell’emergenza sanitaria Covid-19, Trenord suggerisce ai clienti di prediligere i canali online per l’acquisto dei titoli di viaggio, per evitare assembramenti e code nelle biglietterie. È possibile acquistare online biglietti e abbonamenti per viaggiare con Trenord sull’e-Store di Trenord, tramite l’App Trenord, tramite gli sportelli bancomat di Intesa San Paolo, Unicredit, UBI, Banca Popolare di Milano abilitati e il servizio Home Banking di Intesa San Paolo.