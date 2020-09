Conclusi gli scrutini nei comuni in provincia di Milano di Baranzate, Cuggiono, Vittuone (dove ha vinto il centrosinistra) e Parabiago (vittoria del centrodestra), sono ancora in corso le operazioni di scrutinio in altri comune andati al voto. A Bollate, a scrutinio ormai quasi ultimato, risulta vincente il candidato del centrosinistra, Francesco Vassallo, sindaco uscente, con il 56,2% contro il 32,8% del candidato di centrodestra Peter Guidi. Il candidato civico Pierluigi Catenacci è al 10,8%.

A Cologno Monzese un’altra possibile conferma, questa volta per il centrodestra: Angelo Rocchi (candidato da Lega e Fdi e liste civiche) è avanti con il 57,2% dei consensi, ma le sezioni scrutinate sono finora 16 su 40. Il candidato del centrosinistra Alessandro Roman Tomat è al momento al 25,6%; al 9% il candidato di Verdi e Movimento 5 Stelle Vincenzo Maria Barbarisi; al 7% il candidato sostenuto da Forza Italia, Antonio Velluto.

Corsico verso il ballottaggio: Stefano Ventura, candidato sostenuto dal Pd, è al 40,1%, Filippo Errante (Lega, Fdi) al 36,1; all’8,2% il candidato del M5S; il candidato sostenuto da Forza Italia Roberto Mei è invece al 7,7%. Lo scrutinio e’ quasi concluso.

Ballottaggio in vista anche a Legnano dove il candidato del centrodestra Carolina Toia e’ al 41,2%, mentre il candidato del Pd, Lorenzo Radice è al 31,6. Anche qui lo scrutinio è in via di conclusione.

Si profila infine una riconferma per Paolo Micheli, sindaco uscente di centrosinistra di Segrate: è al 50,4% seguito dal candidato di Lega-Fdi, Luca Sirtori, al 21,3% e da quello di Forza Italia, Laura Aldini, al 17,9%.