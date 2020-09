Trovato corpo nell’Adda, potrebbe essere quello di Hafsa

Macabro ritrovamento, poco dopo le 12 di domenica, nel fiume Adda, all’altezza di Berbenno (SO) . Un pescatore ha avvistato un cadavere che deve essere ancora identificato. Tutta l’attenzione è focalizzata però su Hafsa, la 15enne che manca all’appello dal primo settembre scorso, quando è stata inghiottita dalle acque del fiume. Conferme, al momento, non ci sono. Venerdì le ultime ricerche, che sarebbero riprese nei prossimi giorni. Chi non ha mai smesso di cercare il corpo della ragazza è il padre, che si è tuffato per giorni nelle acque del fiume.