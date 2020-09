Da Linate a Roma voli “covid free”

Ai passeggeri in partenza daLinate verso Roma sarà effettuato un test rapido: “Da giovedì 17 settembre all’aeroporto di Linate scatta l’operazione sperimentale ‘Covid Free’ su alcuni voli in partenza per Roma”. Lo hanno annunciato il presidente della Lombardia, Attilio Fontana,e l’assessore al welfare, Giulio Gallera. “I passeggeri saranno sottoposti al tampone rapido e potranno salire a bordo solo se negativi”. Stessa operazione a Fiumicino. “Entro domani sarà completata la fase organizzativa – hanno aggiunto – che vede coinvolti Regione Lombardia, Alitalia, Sea e il Policlinico San Donato, i cui operatori si occuperanno dell’effettuazione dei tamponi. Il risultato del test sarà immediato”. In caso di esito positivo al tampone, per i passeggeri scatteranno i protocolli sanitari. “Si avvia un percorso – hanno concluso – per garantire la maggior sicurezza possibile sul trasporto aereo”.