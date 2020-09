Covid, Berlusconi ricoverato al San Raffaele

Silvio Berlusconi, dopo la comparsa di alcuni sintomi, è stato ricoverato all’ospedale San Raffale di Milano a scopo precauzionale. Il quadro clinico non desta preoccupazioni. É quanto si legge in una nota dello staff del leader di Forza Italia, risultato positivo al coronavirus. Ieri Berlusconi era intervenuto in collegamento al telefono con una manifestazione del partito in Liguria. “Sto meglio, non ho più i sintomi” aveva detto. Qualche ora più tardi, però, è stato deciso il ricovero al San Raffaele. L’ex premier si trova in una stanza isolata del settore D, dedicato ai pazienti solventi.