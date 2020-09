Taxi, a Milano primi segni di ripresa

«Abbiamo cominciato solo nel mese di Agosto appena trascorso ma in buona sostanza mi sento di dire che la misura dei voucher Taxi sta sortendo un riscontro positivo tra quanti ne hanno diritto. È una misura anche da noi fortemente voluta e sostenuta perché mirata e capace di innescare nell’ immediato più lavoro”, così in una nota Emilio Boccalini, presidente di Taxiblu 02.4040, commentando i primi dati sui voucher taxi. “Poi come ho avuto modo di sottolineare in passato non può essere la soluzione definitiva all’ attuale mancanza di corse – prosegue Boccalini – ma è senza dubbio un’ iniziativa che a mio avviso potrebbe, se ci fossero le condizioni e le intese con i soggetti istituzionali già coinvolti e perché no, anche con altri, proseguire anche nel corso nel tempo. Per ora -conclude Boccalini- con la misura dei Voucher Taxi la strada intrapresa sembra quella giusta».