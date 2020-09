Torna la sesta edizione di Expo per lo Sport, la grande manifestazione di promozione sportiva dedicata ai bambini e ragazzi dai 5 ai 14 anni. Prevista inizialmente a inizio aprile e spostata a causa della pandemia, Expo per lo Sport si svolgerà al Parco Sempione il 5 e 6 settembre. Il parco si trasformerà in un villaggio olimpico a cielo aperto, dove i giovanissimi potranno sperimentare oltre 30 discipline sportive, grazie alla presenza di oltre 20 Federazioni e di diverse società del territorio. Nel corso del weekend sarà presente anche il presidente del Coni, Giovanni Malagò. La due giorni del 5 e 6 settembre arriva come atto finale di una settimana, quella attualmente in corso, già dedicata allo sport con il Centro Estivo interamente gratuito, inserito nel palinsesto Milano Summer School, aperto ai bambini dai 6 ai 14 anni sempre al Parco Sempione. “Questo evento – ha commentato l’assessore all’Educazione Laura Galimberti – va oltre il semplice ambito sportivo e concretizza alcuni degli effetti ‘positivi’ di questa emergenza. Questa settimana, che prepara al weekend finale, è aperta a 300 ragazzi ed è una grande opportunità che viene regalata ai bambini di Milano, in particolare quelli in difficoltà socio-economica a partire dalle segnalazioni delle nostre Politiche Sociali”. Tra gli sport che i bambini e i ragazzi potranno provare ci sono l’atletica leggera, il taekwondo, rugby, baseball, badminton, hockey, calcio, basket, volley, arrampicata e tiro a segno. “Questa manifestazione – ha sottolineato in un messaggio l’assessore regionale allo Sport, Martina Cambiaghi – acquisisce una nuova valenza simbolica per il mondo sportivo. Eventi come questi sono essenziali per superare il periodo difficile che abbiamo affrontato”. Per garantire la sicurezza dell’iniziativa, sarà necessario prenotarsi sul sito della manifestazione per poter accedere agli eventi. Come da tradizione, infine, Expo per lo Sport si lega a un progetto di beneficenza e solidarietà: per questa sesta edizione, il partner è Sport Senza Frontiere, che ha permesso a numerosi bambini di partecipare al Centro Estivo che anticipa l’evento del fine settimana.