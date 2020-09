I carabinieri hanno dato esecuzione di ordinanza di custodia cautelare in carcere e ammonimento del Questore nei confronti di un 49enne italiano pregiudicato per reati contro la persona e in materia di stupefacenti.

L’uomo era sottoposto alla sorveglianza della polizia di Stato, il provvedimento emesso dal Gip del tribunale di Milano scaturisce dall’esito di indagini per atti persecutori e diffusione illecita di immagini. Il 49enne è infatti ritenuto responsabile di reiterate condotte vessatorie e minacce nei confronti della ex fidanzata 34enne. In particolare l’uomo ha divulgato tramite i social network ed amici foto in abbigliamento intimo e video della ex compagna. (MiaNews)