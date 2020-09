Si butta nel Naviglio per scappare dalla polizia. Intorno alle 2.30 di questa notte la polizia di Stato è intervenuta in viale Gorizia dopo una segnalazione di una lite, con urla e spintoni. Alla vista dei poliziotti, i ragazzi hanno iniziato a correre per fuggire, uno di loro un 21enne italiano si è tuffato nel naviglio uscendo poi lungo Ripa di Porta Ticinese. Gli agenti l’hanno fermato e multato per manifesta ubriachezza. (MiaNews)