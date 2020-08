Maltempo, ancora allarme in Valtellina. Rischio evacuazione a Valdisotto

Preallarme evacuazione per una decina di famiglie di Santa Lucía, frazione di Valdisotto, appena sotto Bormio (SO). Le forti piogge infatti hanno gonfiato il torrente Frodolfo che proprio a Santa Lucía, confluisce nell’Adda, già in piena. Il comune ha avvisato gli abitanti della zona di tenersi pronti a lasciare le case nel caso la situazione dovesse peggiorare. Nel frattempo ha disposto la sistemazione di barriere in cemento lungo gli argini. A Campodolcino, in Val Chiavenna, è stata chiusa la Provinciale 1 per Madesimo a causa della caduta di massi sulla carreggiata. Decine, intanto, ieri, gli interventi dei Vigili del Fuoco in bassa Valtellina per allagamenti e smottamenti. In provincia di Sondrio l’allerta resta elevata anche oggi. Ha piovuto in abbondanza tutta la notte è questa mattina e forti temporali sono attesi di nuovo in queste ore.