Niguarda, al via il servizio “drive-in” per i tamponi

Al via da oggi il nuovo servizio ‘drive in’ dell’ospedale Niguarda per eseguire in modo veloce il tampone naso-faringeo per la ricerca del coronavirus. Il test viene effettuato senza scendere dalla propria auto, sul modello ‘pit stop’ attivato dall’ASST Santi Paolo e Carlo nei giorni scorsi. Operativo 12 ore al giorno, da lunedì a sabato, il servizio di Niguarda si aggiunge a quello ambulatoriale, che è stato potenziato per rispondere alle necessità dei cittadini che rientrano dall’estero.

Per effettuare il test occorre contattare la propria ATS di riferimento, che fornirà tutte le indicazioni sulle modalità e i tempi di esecuzione.