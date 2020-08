Muore travolto da un’auto fuori da una discoteca

Un ragazzo di 15 anni, residente a San Martino Siccomario (Pavia), è morto ieri pomeriggio, al Policlinico San Matteo di Pavia dove era ricoverato dalla notte tra sabato 15 e domenica 16 agosto, dopo essere stato travolto da un’auto all’uscita di una discoteca nel pavese. Il 15enne era in sella a un motorino insieme a un amico di 19 anni. L’auto condotta da un giovane di 27 anni li ha travolti, in circostanze ancora da chiarire. L’automobilista, invece di fermarsi a prestare soccorso, ha proseguito per la sua strada, salvo fermarsi più tardi a Sannazzaro de ‘Burgundi (Pavia), dove si è recato alla locale caserma dei carabinieri ed ha raccontato quanto era successo. Inizialmente è stato denunciato per omissione di soccorso e fuga da incidente stradale, dopo la morte del 15enne, l’accusa si è trasformata in omicidio stradale.