Donna scomparsa a Crema, trovata l’auto bruciata

A Crema sono in corso le ricerche di una donna di 38 anni scomparsa da 3 giorni da casa. La sua auto, una Fiat Panda, è stata trovata bruciata, non si sa se per un guasto o perchè incendiata. Nelle ricerche sono impegnati i vigili del fuoco, i carabinieri e i volontari della protezione civile. “Al momento non è esclusa nessuna ipotesi” dice il comandante dei carabinieri di Cremona, il tenente colonnello Lorenzo Repetto. La donna è separata e ha lasciato il figlio di 15 anni da amici, prima di sparire nel nulla.