Angurie e acqua fresca per i senzatetto alla Stazione Centrale

Domani, venerdì 14 agosto, gli operatori e i volontari di Fondazione Progetto Arca allestiranno un gazebo davanti alla Stazione Centrale di Milano, in piazza Duca D’Aosta, per distribuire fette di anguria fresca e bottigliette di acqua naturale alle persone senza dimora che, trascorrendo molte ore in strada sotto il sole, necessitano di un momento di refrigerio. Un’occasione per condividere in semplicità la festività del Ferragosto e per dare un segno della presenza di Progetto Arca anche in questo periodo estivo, che rimane di allerta sanitaria e sociale in particolare per chi vive in strada e ha meno possibilità di proteggersi. All’anguria e alle bottigliette d’acqua, che vengono assicurate fresche grazie alla presenza di un furgoncino refrigerato, si aggiunge anche la consegna di kit igienici – contenenti salviette igienizzanti, sapone e asciugamano, spazzolino e dentifricio, fazzoletti e antizanzare – necessari per gestire l’igiene personale di chi vive per strada.

Sono in tutto 10.000 le bottigliette di acqua fresca che Progetto Arca mette a disposizione delle persone che vivono in strada, durante il periodo di caldo più intenso, grazie alle donazioni ricevute. Dopo l’appuntamento di venerdì davanti alla Stazione Centrale, la distribuzione delle bottigliette proseguirà nei giorni successivi grazie ai volontari impegnati nell’Unità di strada che raggiungeranno ogni sera altri punti chiave della città dove poter portare supporto e sollievo alle persone in difficoltà.