Estate Sforzesca, Visioni in Danza

Nell’ambito della programmazione di Estate Sforzesca promossa dal Comune di Milano nella cornice del Cortile delle Armi del Castello Sforzesco, il 16 agosto è in programma Visioni in danza, una serata interamente dedicata alla danza contemporanea che vede coinvolta una delle più vivaci realtà cittadine: la compagnia Lost Movement diretta da Nicolò Abbattista e Christian Consalvo, affiancata da ArteMente, Centro di Alta Formazione per la Danza in seno al quale la compagnia è nata nel 2011.

In scena quattro titoli che vedono coinvolti i danzatori della compagnia e gli allievi del Centro. Lost Movement sarà protagonista di due titoli di Nicolò Abbattista e Christian Consalvo: Sehnsucht, in cui corpi soli sondano, in uno spazio comune, i propri limiti in relazione al corpo, allo spazio e al tempo, e I Musicanti di Brema, riscrittura contemporanea della fiaba dei fratelli Grimm in cui la diversità, il lavoro di squadra e la natura diventano i mezzi di salvezza della società umana.

Gli Allievi del Centro di Formazione ArteMente avranno invece l’opportunità di lavorare con Nico Monaco, danzatore per Akram Khan Dance Company, in Logos, spettacolo in cui si indaga sulla diversità e l’irrazionalità di un mondo fatto di regole e paradossi.

POPoff, di Nicolò Abbattista e Christian Consalvo, vede ancora gli allievi del Centro impegnati a raccontare una storia matriarcale al ritmo di pizzica e taranta, in cui la donna, immersa in un rito familiare violento, rivendicherà il suo ruolo nella società e la sua libertà di vivere.

INFORMAZIONI

16 Agosto, ore 21:30

Castello Sforzesco – Cortile delle Armi, Piazza Castello 1, Milano

Durata 120’

Prezzo: 12€ + prevendita

Biglietteria solo online https://www.mailticket.it/manifestazione/XX29/VISIONI_IN_DANZA

info@centroartemente.it, www.lostmovement.it, www.centroartemente.it