I carabinieri di Solaro hanno arrestato per spaccio ieri pomeriggio un pregiudicato 25enne marocchino e una 21enne italiana. I due sono stati sorpresi alle 4 del pomeriggio all’interno della zona boschiva del Parco delle Groane, nei pressi della SP527, con addosso quasi un etto e mezzo di eroina, mezzo etto di hashish, 4 grammi di cocaina, quasi 5mila euro in contanti, due bilancini di precisione, materiale vario per il confezionamento delle dosi e sei telefoni cellulari con altrettante schede sim. Il tutto è stato sequestrato e i due arrestati sono stati trattenuti nelle camere di sicurezza della stazione dei carabinieri di Solaro in attesa di giudizio direttissimo da parte del Tribunale di Monza. (MiaNews)