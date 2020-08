“C’è più di una persona disponibile del mondo dell’impresa, del lavoro, delle professioni, c’è una città ferma, Sala lascia nel cassetto poco o niente a chi verrà dopo di lui. Tutto quello che è stato fatto in questi anni è frutto delle amministrazioni precedenti. Io conto dopo l’estate, insieme a tutta la squadra, non sarà una scelta della Lega ovviamente, di proporre ai milanesi la possibilità di cambiamento”. Lo ha detto il leader della Lega Matteo Salvini, a margine di un incontro a Sesto San Giovanni in cui è stato presentato il passaggio del sindaco Roberto di Stefano alla Lega, parlando della scelta candidato sindaco per le prossime elezioni comunali a Milano. “Sono convinto che dopo le regionali di autunno anche le comunali della prossima primavera saranno un segnale chiaro di come la pensano gli italiani veri”, ha aggiunto. A chi gli chiedeva se siano già in programma incontri con gli altri partiti della coalizione per le comunali, il leader della Lega ha risposto:”A fine agosto, adesso in Lombardia ci stiamo occupando di far arrivare i soldi ai Comuni” per la ripresa post covid. (MiaNews)