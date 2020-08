Licenza sospesa a due locali

Il questore Sergio Bracco, nell’ambito dell’attività di prevenzione e controllo del territorio e monitoraggio dei locali pubblici per contrastare i fenomeni di criminalità, giovedì scorso ha disposto la sospensione della licenza per 15 giorni al “Disco Pub Cleopatra” in via Romilli 14 a Milano e per 10 giorni al bar “Marrakech”, in via Piemonte a Seggiano, frazione di Pioltello. La sospensione della licenza al Disco Pub Cleopatra notificata ieri si è resa necessaria in quanto, a seguito di controlli effettuati da novembre 2019 a oggi, l’esercizio pubblico è risultato frequentato da numerosi soggetti con precedenti penali e di polizia. Il locale, in cui recentemente sono stati sanzionati clienti per inosservanza delle norme anti-Covid, inoltre, tra il 2018 e il 2019, è risultato destinatario di 3 provvedimenti di sospensione della licenza. La sospensione della licenza al Lounge Bar “Marrakech”, notificata sempre ieri, si è resa necessaria in quanto da novembre 2019 a giugno 2020 ci sono stati 3 interventi per liti violente tra clienti. In particolare, il 7 novembre 2019, da un diverbio degenerato fuori dal bar tra due avventori, uno dei quali, con precedenti in materia di stupefacenti, veniva rapinato dall’altro che lo accoltellava al fianco e all’addome. Inoltre, durante vari controlli, il locale è risultato frequentato da persone con precedenti penali. (MiaNews)