Il jukebox di ACE FREHLEY sul nuovo “Origins Vol. 2”

Nuova compagna di vita, nuova band e ora nuovissimo album: ACE FREHLEY (KISS, FREHLEY’S COMET e dal 2014 Rock and Roll all Famer insieme ai suoi leggendari ex compagni) si prepara a tornare in rampa di lancio, sobrio, carico e innamoratissimo più che mai, con il nuovo album “Origins Vol. 2”. In uscita il 18 Settembre 2020 su eOne/SPV nei formati CD digi, 2LP e in download e stream, questo volume 2 riprende – da dove l’aveva lasciata col Volume 1– la sua vivace celebrazione della storia del Rock.

Avvezzo da sempre alle rivisitazioni di classici immediati eppure mai scontati (come già accaduto in passato con “New York Groove”, “2000 Man”, “Into The Night”, “Fire And Water”e “Do Ya”) in questa nuova raccolta di pietre miliari Ace punta sul fattore più emotivo delle sue origini, scegliendo di rimaneggiare (come sempre a modo del tutto suo) brani che non solo lo hanno influenzato, ma che ne hanno plasmato lo stile compositivo e chitarristico: “Queste canzoni hanno tutte un posto d’onore nel jukebox della mia vita! Sono quelle che agli inizi erano le più gettonate nelle mie scalette quando nei club suonavo cover… ho letteralmente passato in rassegna la mia collezione di vinilie la tracklist si è praticamente composta da sé. È un disco che chiude il cerchio e penso che i miei fan lo apprezzeranno moltissimo. Perché è da lì che veniamo tutti…”.

Anche “Origins Vol. 2” vede la partecipazione di ospiti speciali quali Robin Zander (Cheap Trick), John 5, Lita Ford e della Kiss family questa volta c’è Bruce Kulick. Un album ancora una volta fortemente voluto e sentito, ma non studiato a tavolino, perché per l’Asso è sempre il cuore che comanda il gioco: “Mi sono lasciato andare completamente, anche questa volta non ho programmato nulla, in totale balia delle emozioni, un po’ come quando scrivo i miei soli di chitarra, istinto puro e spontaneità, che poi è il mio marchio di fabbrica. Sono pienamente soddisfatto del risultato finale e i miei fan più affezionati non resteranno delusi, ne sono certo! Anche la copertina è molto curata e molto bella, estrosa, con molti richiami alla mia carriera…”.

ACE FREHLEY “Origins Vol. 2”

Tracklisting:

Good Times Bad Times (Led Zeppelin) Never In My Life (Mountain) Space Truckin’ (Deep Purple) I’m Down (The Beatles) Jumpin’ Jack Flash (The Rolling Stones) Politician (Cream) Lola (The Kinks) 30 Days In The Hole (Humble Pie) Manic Depression (The Jimi Hendrix Experience) Kicks (Paul Revere & The Raiders) We Gotta Get Out Of This Place (The Animals) She (KISS) [Bonus Track]

La scelta del primo singolo estratto(e relativo divertente video “a fumetti”) è ricaduta sullo Spazio, ed è la leggendaria “Space Truckin'” dei DEEP PURPLE: