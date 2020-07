Covid, in Lombardia nessun decesso e 53 nuovi casi. Sondrio unica provincia senza nuovi casi registrati

Regione Lombardia ha diffuso i dati relativi all’emergenza Covid per la giornata di oggi, venerdì 24 luglio. Sono 9.860 i tamponi effettuati nelle ultime 24 ore nel territorio lombardo mentre risultano 53 nuovi casi positivi, di cui 12 a seguito di test sierologici. 235 i cittadini dimessi o guariti dal virus mentre sono 144 i lombardi ricoverati nei reparti ospedalieri, +5 rispetto a ieri. Risultano stabili i valori delle terapie intensive, rimasti invariati da ieri con 17 pazienti ricoverati. Nessun decesso è stato registrato nelle ultime 24 ore in Lombardia. La provincia di Sondrio non registra nessun nuovo caso. Maglia nera per Milano con 22 casi, di cui 11 a Milano città.