Come avvenuto 15 mesi fa, A.C. Monza e Lotto Sport Italia si sono ritrovati all’Autodromo Nazionale Monza per presentare le divise da gioco della prossima stagione 2020/2021. Per il ritorno in Serie B viene confermata la prima maglia nel segno della tradizione con la banda verticale bianca su sfondo rosso “flame red”, la divisa da trasferta bianca con banda rossa e la terza blu navy con banda biancorossa. Tradizione che si mischia all’innovazione grazie alla speciale texture che Lotto Sport ha creato per tutte le divise. A campeggiare sul colletto, per il secondo anno consecutivo il logo dell’Autodromo cittadino, come segno distintivo in qualità di City Partner.

Le maglie 2020/2021 segnano l’ingresso dell’Official Sponsor WITHU che sarà presente sul fronte di tutte le divise. WITHU è il nuovo brand commerciale di Europe Energy, azienda Italiana operante nel mercato dell’Energia Elettrica e del Gas. Il brand WITHU racchiude il concetto di vicinanza e supporto che il marchio vuole dare al cliente, unendo sotto un unico fornitore energia elettrica, gas naturale, fonia mobile e connessione internet in fibra ottica.

A completare la gamma di partner presenti sulle divise, due brand storicamente vicini ad A.C. Monza. Le maglie 20/21 vedono infatti il ritorno di Pontenossa in veste di Back Sponsor. Pontenossa, azienda dell’ex Presidente Nicola Colombo era già stata presente sulle maglie del Monza dal 2017 al 2019. Confermata la presenza per il terzo anno consecutivo del partner Dell’Orto che, con il proprio marchio sul pantaloncino, continua ad accompagnare la squadra biancorossa nella nuova inedita veste di Short Sponsor.

Le divise sono state svelate in anteprima nella “Sala Regione” dell’Autodromo Nazionale Monza alla presenza dei partner biancorossi e della stampa. Con l’occasione il Monza ha aperto il proprio canale su TikTok, il social network del momento che va ad implementare la presenza digitale del brand A.C. Monza.

Di seguito le parole dell’A.D. Biancorosso Adriano Galliani: “Il primo anno al fianco di due brand prestigiosi come Lotto e Autodromo non ha tradito le attese. Affronteremo il ritorno in Serie B con una divisa bellissima che speriamo possa essere entrare nella storia come la divisa della promozione in Serie A. Ci tengo a dare il benvenuto a WITHU, un brand con il quale condividiamo l’italianità, l’ambizione e la passione per lo sport”. Infine una parola su TikTok: “Con TikTok restiamo al passo con i tempi. Cercheremo di offrire sempre più contenuti ai nostri tifosi di tutte le età provando a coinvolgerli anche in maniera alternativa e innovativa. Per questi motivi ho richiesto l’apertura del nostro canale ufficiale”.