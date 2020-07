Covid-19, in Lombardia un decesso e 51 nuovi casi. 0 casi nelle province di Pavia, Cremona e Mantova

Regione Lombardia ha diffuso i dati relativi all’emergenza Covid-19 della giornata di oggi, mercoledì 22 luglio. Sono 5.361 i tamponi effettuati nelle ultime 24 ora in Lombardia mentre sono 51 i nuovi casi positivi al virus, di questi, 16 a seguito di test sierologici con esito positivo. Calano i numeri nelle terapie intensive e dei reparti di degenza dei nosocomi lombardi. Sono infatti 17 i pazienti ricoverati nelle terapie intensive, meno 4 rispetto a ieri, e 149 quelli nei reparti, meno due rispetto a ieri. Come ieri, anche oggi è registrato un unico decesso sul territorio lombardo per Covid mentre le province di Cremona, Mantova e Pavia non hanno registrato nessun nuovo caso. Maglia nera invece per la provincia di Milano che registra 17 casi di cui 10 a Milano città.