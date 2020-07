Milano, incidente con il monopattino in via Braga. Grave una 31enne

Stando ad una prima ricostruzione della Polizia Locale, una donna di 31 anni è stata investita questa mattina poco prima delle 9 mentre era alla guida di un monopattino.

L’incidente sarebbe stato causato da una precedenza non rispettata dalla donna, finendo così prima contro la fiancata sinistra di un furgone e poi sotto le ruote dello stesso. Come riportato dall’azienda regionale di emergenza urgenza l’incidente è avvenuto in via Gaetano Braga, una laterale di via Melchiorre Gioa, poco distante dalla Stazione Centrale di Milano. Immediati i soccorsi. La situazione è parsa subito grave tanto che sul posto è intervenuta anche un’auto medica. La donna è stata poi trasportata in codice rosso al Niguarda dove si trova in coma mentre le sue condizioni sono molto gravi.