Milano, furto in abitazione da 50mila euro

Gioielli, pellicce ed orologi portati via da un appartamento di una signora di 77 anni in zona Arco della Pace.

Un ricco bottino da 50mila euro in orologio di marca e pellicce, tanto avrebbe fruttato a una banda di ladri un furto in appartamento denunciato ieri, verso le 11.45, dalla proprietaria 77enne di un lussuoso appartamento in via Rita Tonoli, a poca distanza dall’Arco della Pace. I ladri, dopo essere penetranti in casa, si sarebbero serviti di un flessibile – poi abbandonato sul posto – per aprire la cassaforte dell’abitazione. Allontanandosi successivamente con il ricco bottino.

