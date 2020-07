Dalle prime ore di questa mattina, nelle province di Milano, Forlì e Savona, i militari della Compagnia di Sesto San Giovanni, supportati dai comandi territorialmente competenti hanno proceduto all’esecuzione di 15 ordinanze di custodia cautelare (10 in carcere e 5 ai domiciliari), emesse dal GIP su richiesta del Procuratore della Repubblica di Monza Michele Trianni – e sequestri di conti bancari e beni per equivalente per un valore complessivo di euro 315.000. I destinatari, 9 stranieri (7 albanesi e 2 egiziani) e 6 italiani, sono ritenuti tutti responsabili, a vario titolo, di furti in abitazioni, ricettazione e riciclaggio di monili preziosi e orologi. I gruppo di ladri aveva base operativa a Paderno, da dove i due organizzatori (albanesi) predisponevano i furti in abitazione mirando a gioielli ed orologi di valore. Il fine era quello di fondere l’oro, ricavarne denaro e assicurarsi una rendita, grazie alla compiacenza di un manager italiano, da inviare in Albania.