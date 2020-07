Monza, oltre 2mila firme contro “i casermoni” di viale Cesare Battisti

Tre edifici da 9 e 10 piani, per un totale di 140 appartamenti, che dovrebbero sorgere sull’aera adesso occupata dall’ex Feltrificio Scotti, a 500 metri dalla Villa Reale di Monza. Un progetto da 30mila metri cubi rinominato dai cittadini “i casermoni” e che ha portato alla nascita di un comitato di residenti e a una petizione online che ha già raccolto più di 2000 firme. Per Antonella Gaddi, portavoce del comitato dei residenti, “queste torri residenziali, avrebbero un impatto devastante dal punto di vista paesaggistico con pesanti ripercussioni notevoli anche sulla viabilità, in una zona già fortemente congestionata”. La Fondazione De Ponti di Como, proprietaria del terreno, ha presentato in Comune un progetto totalmente diverso da quello approvato dalla precedente amministrazione di centrosinistra, contestato a sua volta da Legambiente. Inoltre, il viale Cesare Battisti è sotto la tutela della Soprintendenza e di fatto le torri anche se sono previste oltre i 100 metri dettati della fascia di restrizione (chi l’avrebbe mai detto eh?) sarà impossibile non notarle tuonano dal comitato e da Legambiente. Secondo il progetto ex novo saranno poi recuperate due ville storiche presenti nell’area, Villa Azzurra diventerà una residenza con appartamenti di pregio mentre la sede degli uffici dell’ex Feltrificio Scotti diventerà una scuola civica di musica. Attaccata dal PD e dal comitato l’assessore all’urbanistica Martina Sassoli ha difeso il progetto affermando che “salire in altezza ci aiuterà a preservare spazi verdi”. “L’area avrebbe dovuto originariamente essere destinata ad un auditorium musicale, oltre che ad edilizia residenziale, ed ora si prospetta la vendita dell’area ad una Società immobiliare, della quale non si riesce a risalire ne a P.Iva, ne a sede legale, che la trasformerà in un colossale affare a discapito delle originarie destinazioni d’uso” ha concluso Gaddi.

A questo link la petizione su Change.org