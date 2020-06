Al via oggi i centri estivi del comune di Milano

Dopo il via dei primi campus estivi lo scorso 15 giugno, oggi al via anche i centri estivi del Comune. Sono 41 le scuole primarie che accoglieranno parte degli 8mila bambini iscritti fino al 7 agosto. Questa mattina a dare il benvenuto ai ragazzi iscritti nella scuola elementare di via Ariberto, l’assessore all’Educazione e Istruzione, Laura Galimberti: “Siamo contentissimi, oggi partono le scuole primarie. Un ripresa con grande prudenza: i genitori non hanno preso d’assalto i centri e abbiamo coperto tutti i posti, crediamo che sia molto importante per i bambini oggi ritrovare una normalità con i loro coetanei, una autonomia, una indipendenza e una responsabilità rispetto ai genitori. Le attività sono tantissime e gli educatori le hanno pensate apposta per tenere distanziati i bambini. Già vediamo i primi sorrisi. Alla fine della settimana partiamo anche con i centri estivi dell’infanzia quindi anche i più piccoli avranno dei momenti di autonomia e di gioco con i coetanei”. Il 3 luglio infatti all’interno di 68 scuole d’infanzia milanesi partiranno i centri estivi per le fasce di età più basse.