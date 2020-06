Nuovi chilometri di piste ciclabili a Milano

A Milano aprono altri sei cantieri di piste ciclabili oltre a quella di corso Buenos Aires. L’obiettivo del comune è di arrivare a 35 chilometri di ciclabili entro fine settembre. Scrive l’assessore alla mobilità Marco Granelli: “Quartiere Forlanini: da giovedì 25 giugno partono i lavori per l’itinerario ciclabile che collegherà il quartiere Forlanini, Mecenate, Salomone, Ovidio con viale Molise e il resto della città. Percorrerà via Attilio Regolo e poi via Lombroso fino all’incrocio con viale Molise, dove nei controviali ci sarà il percorso che porta a Piola. Sarà realizzato in segnaletica e nel sottopasso saranno installati i catadriotti catarinfrangenti per maggiore visibilità. E agli incroci Regolo-Numibia e Lombroso-Varsavia ci saranno le case avanzate delle biciclette per dare sicurezza a chi svolta a sinistra. E’ uno dei 7 cantieri in funzione entro fine giugno per realizzare parte dei nuovi 35 km di ciclabili”.

E ancora: “Viale Certosa: giovedì 25 giugno partono i lavori per porre i controviali in zona 30 per realizzare l’itinerario ciclabile tra corso Sempione e piazzale Cimitero Maggiore”