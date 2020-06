Dal 15 giugno fino a settembre: all’Idroscalo al via il centro estivo “Bella Raga.. ci becchiamo all’Idroscalo!”. Sport a terra e in acqua ma anche laboratori didattici ed educativi, così il “mare di Milano” si apre ai bambini.

Dall’1 giugno dopo la chiusura imposta a causa dell’emergenza coronavirus gli accessi sono stati più di 170mila.

“Volevamo dare ai bambini e ai ragazzi dai 6 ai 14 anni la possibilità di respirare di nuovo mantenendo sempre la sicurezza – ha spiegato il presidente del Cda dell’Istituzione Idroscalo, Marco Francioso -. Noi non siamo per la distanza sociale, siamo per la distanza di sicurezza e per il riavvicinamento sociale. Siamo pronti a fare i nostri camp per dare la possibilità di ritrovare il gusto di stare con gli amici”

I camp, diversificati nei periodi coinvolgeranno circa 2.300 bambini e sono tutti accessibili anche a ragazzi diversamente abili.

“L’Idroscalo è certamente una gigantesca opportunità per la città metropolitana di Milano e lo diventa ancora di più in questo momento grazie al lavoro dei gestori dell’Idroscalo che propongono per tutti i bambini e ragazzi dei momenti durante l’estate e lo fanno insieme collaborando – ha raccontato la vicesindaca della Città metropolitana di Milano, Arianna Censi -. La Città metropolitana, il comune di Segrate, di Peschiera e di Milano sono al servizio delle cose che possono essere utili in un momento così particolare per riaprirsi alla società e alla comunità e per dare ai ragazzi e alle ragazze una esperienza straordinaria”.

I bambini potranno partecipare dal 15 giugno fino all’11 settembre al camp organizzato dall’associazione Lega navale, fino al 3 luglio a quello delle Giacche Verdi onlus e fino a settembre al centro estivo del Cus Milano. Dal 22 giugno fino al 31 luglio sarà invece il circolo Magnolia ad aprire le sue porte ai più piccoli. Dal 29 giugno fino al 31 luglio sarà il turno di Bluelab con il gruppo Cap. Spazio anche al rugby dal 6 luglio fino al 28 agosto che accoglierà 70 bambini a settimana. (MiaNews)

Arianna Censi, vicesindaca della Città metropolitana di Milano.