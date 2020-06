Minacce Fontana, depositato in Procura a Milano un dossier di 30 pagine

Il legale del governatore della Lombardia Attilio Fontana ha consegnato al pm Alberto Nobili, capo dell’antiterrorismo, un dossier composto da circa 30 pagine intitolato “clima di odio”. All’interno una raccolta delle minacce online e non solo rivolte al presidente di Regione Lombardia, sotto scorta da lunedì 25 maggio. Tra le minacce ricevute da Fontana alcune paventavano “un incidente stradale occasionale”, altre più esplicite e dirette come “Devi morire, devi morire come loro”, probabilmente riferendosi ai morti nelle Rsa lombarde. L’antiterrorismo della Procura milanese stava già indagando sulle scritte “Fontana assassino” comparse nei giorni scorsi e rivendicate dai comitati di appoggio alla resistenza per il comunismo.