AC Milan ha realizzato una maglia speciale dedicata a Medici, Infermieri e Operatori Socio Sanitari che combattono il Covid-19 negli Ospedali in tutta la città di Milano.

Seicento di queste maglie speciali saranno distribuite negli Ospedali milanesi

come gesto simbolico per dire ‘grazie’ a tutti coloro che in questi mesi stanno

contribuendo alla lotta contro la pandemia del Coronavirus. Le maglie presentano sul petto un messaggio scritto in oro e una patch sul braccio

con lo slogan “Andrà tutto bene”, a fianco di quell’arcobaleno diventato simbolo di speranza e unità durante questa emergenza.

Ac Milan Andrà tutto bene 1 su 4