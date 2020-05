Coronavirus, la Svizzera tiene chiusi i confini con l’Italia

La Svizzera riaprirà tutte le sue frontiere con gli stati confinanti a partire dal 15 giugno, ad eccezione dell’Italia. Troppo rischiosa la situazione in particolare in Lombardia.

La Svizzera riaprirà tutte le sue frontiere con gli stati confinanti a partire dal 15 giugno, ad eccezione dell’Italia. Lo ha annunciato la ministra dell’Interno Karin Keller-Sutter mentre, d’accordo con Roma, i cittadini svizzeri potranno entrare in Italia dal 3 giugno. Troppo rischiosa, per Berna, la situazione coronavirus in particolare della Lombardia, aggravata dai dubbi sull’attendibilità dei dati del contagio diffusi dalla Regione. Come già deciso dall’Austria, quindi, anche la Svizzera rimane cauta, ritenendo l’Italia un Paese ancora troppo a rischio. Resta consentito l’ingresso per gli oltre 60 mila frontalieri.