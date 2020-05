Seregno, le opposizioni: “Sosteniamo i nostri commercianti” (VIDEO)

Opposizioni all’attacco a Seregno (MB) dopo che le loro proposte a sostegno degli esercenti della città brianzola, in questa difficile “Fase 2”, non sono passate; un ordine del giorno presentato dal capogruppo di NoiXSeregno, Tiziano Mariani, sostenuto anche da Lega e Forza Italia, è stato emendato dalla maggioranza del sindaco Alberto Rossi e alla fine non è polemicamente stato votato dagli stessi promotori. “Non l’abbiamo votato perché è stato stravolto”, ha affermato in una conferenza stampa lo stesso Mariani, affiancato da esponenti delle altre liste di minoranza, concordi nel dire di trovarsi di fronte a “un sindaco arrogante che è contro i commercianti perché in questo momento ci vuole meno burocrazia e più lavoro”. L’articolata proposta delle opposizioni prevedeva una serie di agevolazioni per dare subito ossigeno a negozi, bar e ristoranti di Seregno, come ha spiegato Mariani.

Ed ecco gli interventi degli altri esponenti delle opposizioni seregnesi.