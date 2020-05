Sono dati sanitari in linea con gli scorsi giorni quelli rilasciati (in una nuova forma grafica analoga a quella utilizzata dalla Protezione Civile) da Regione Lombardia riguardo l’emergenza Covid-19. C’è “un graduale ritorno alla normalità” ha commentato l’assessore alle Politiche Sociali, Stefano Bolognini, che ha continuato: “i numeri ci danno un po’ di sollievo, abbiamo imboccato la via giusta, basti guardare il calo così importante di positivi: una percentuale così bassa di positivi con un numero di tamponi in crescita” ci suggerisce che “quello che stiamo facendo è giusto”. “Non abbassiamo la guardia, dobbiamo fare ancora un po’ di fatica per uscire dalla situazione di emergenza”, ha concluso l’assessore.

Questi i dati per provincia:

MI: 22.372 (+48) di cui 9.425 (+8) a Milano citta’

BG: 12.633 (+26)

BS: 14.249 (+50)

CO: 3.660 (+14)

CR: 6.350 (+15)

LC: 2.691 (+4)

LO: 3.380 (+11)

MN: 3.300 (+6)

MB: 5.388 (+50)

PV: 5.082 (+35)

SO: 1.383 (+5)

VA: 3.413 (+12)

e 1.874 in corso di verifica.