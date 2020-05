A Milano restano chiusi i musei civici e le biblioteche

“Aprire al pubblico gli istituti culturali, musei e biblioteche, è un’operazione complessa e articolata, e non può essere disposta da un giorno all’altro”. L’assessore alla cultura del comune di Milano Filippo del Corno in un post su facebook spiega il motivo per cui domani in città non riapriranno i musei civici e le biblioteche. “Abbiamo quindi deciso di non aprire musei civici e biblioteche comunali, come era invece previsto: utilizzeremo questa settimana per una sperimentazione a porte chiuse di tutti i protocolli di sicurezza e sanificazione, con particolare attenzione alla verifica dei parametri di temperatura e umidità. Chiediamo a Regione Lombardia di avere un orizzonte di certezza, con norme e tempi precisi, e non essere costretti a inseguire le interviste di Fontana per capire gli indirizzi a cui dobbiamo attenerci. Chiediamo a Regione Lombardia di convocare un tavolo ufficiale, alla presenza almeno di tutte le città capoluogo, per condividere un piano strategico di ripresa delle attività culturali. Chiediamo a Regione Lombardia di farci capire che cosa hanno in mente per ciò che riguarda la Cultura, il suo stato di crisi, le sue prospettive di rilancio”.