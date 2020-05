Fontana, sulle riaperture darò risposte entro giovedì

Il governatore lombardo Attilio Fontana ha detto che entro giovedì darà delle risposte sulle eventuali riaperture di negozi. Ieri è stato raggiunto un accordo tra Governo e Regioni per la riapertura dal 18 maggio: la scelta viene lasciata alle singole Regioni. “Sulle riaperture di bar, negozi, ristoranti, estetisti, parrucchieri in Lombardia entro giovedì penso di dare una risposta che sia positiva o negativa” ha detto Fontana. “Dal 18 maggio i negozi riaprono per scelta del Governo, prima di allora noi dovremo ricevere le linee guida che devono essere inviate dal governo tramite l’Inail – ha chiarito Fontana -, a quel punto incroceremo le linee guida con i dati epidemiologici e avremo la possibilità a livello territoriale di fare valutazioni chiedendo eventualmente di riaprire qualche attività in più”