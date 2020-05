Ucoii, attendiamo la data di riapertura delle moschee

L’Ucoii (Unione delle comunità islamiche d’Italia) è in attesa di sapere dal Governo la data per la riapertura delle sale preghiere e delle moschee. “Sarà necessario al più presto dare delle risposte chiare sulla celebrazione dell’importante festività di Eid Al Fitr prevista per il 24 maggio. Per questo ci auguriamo che oltre alla celerità che dovrà avere questo percorso indetto dal Governo ci possa essere già da subito anche una più ampia collaborazione da parte delle autorità locali con le nostre realtà di base nel concedere quegli spazi esterni e guidare le stesse comunità alla realizzazione della libertà di culto nella massima tutela possibile.