Milano, una petizione per test e tamponi PER TUTTI su Change.org

Su Change.org, nota piattaforma di campagne social, è comparsa una petizione “Se non ora quando. Test e tamponi Coronavirus su larga scala SUBITO per Milano” diretta al presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana. L’iniziativa chiede alla Lombardia di testare subito e su vasta scala, usando tamponi e test sierologici, più cittadini possibili. Non solo il personale sanitario dunque, o le persone più a rischio e quelle in isolamento che hanno segnalato i sintomi al proprio medico di base come deciso dal Pirellone. Per sostenere questo sforzo i firmatari chiedono che la Regione autorizzi più laboratori per analisi e test e predisponga punti di prelievo dedicati ai Covid-19 in tutti i quartieri della città di Milano, sperimentano anche la modalità “drive througt” restando a bordo della propria auto. Sono quasi 4mila le persone che hanno firmato la petizione, tra cui numerosi medici di base.

Ecco il link per leggere e, se volete, firmare la petizione:

https://www.change.org/p/attilio-fontana-se-non-ora-quando-test-e-tamponi-coronavirus-su-larga-scala-subito-per-milano