Milano, donna trovata morta nel suo appartamento. Indaga la scientifica

La polizia di Stato indaga sulla morte di una donna di 52 anni trovata senza vita all’interno del proprio appartamento di via Lorenteggio 38. Nonostante in casa non ci fossero tracce evidenti di colluttazione e siano stati trovati diversi farmaci (pare che la donna avesse vissuto in passato un periodo di forte depressione), la posizione innaturale del corpo ha spinto gli agenti della Polizia di Stato ad effettuare ulteriori accertamenti sulla vicenda. In questo momento la Scientifica è al lavoro nell’abitazione della donna.

A trovare la 52enne, che sembra di professione facesse la prostituta, è stato un coetaneo che, giunto presso l’abitazione verso le 11 di oggi, ha notato la porta d’ingresso ancora aperta ed è entrato scoprendo poi in cucina il corpo della donna, prono sul pavimento.