25 aprile, a Milano corone ai partigiani dai Presidenti dei Municipi

Oggi, sabato 25 aprile, in occasione del 75° Anniversario della Liberazione, i presidenti dei nove municipi della città di Milano, accompagnati da un rappresentante dell’ANPI per municipio a nome delle Associazioni della Resistenza, deporranno delle corone dell’Amministrazione comunale presso targhe o monumenti ai caduti per la Liberazione.

Alle 15 sul balcone di Palazzo Marino il musicista Saturnino canterà “Bella Ciao” insieme al sindaco Giuseppe Sala per celebrare il 75esimo anniversario della Festa della Liberazione. Ad annunciarlo è stato il sindaco nel corso della diretta Instagram della pagina 6000 sardine con Mattia Sartori uno dei fondatori del movimento. “Volevo trovare una formula più gradevole per cantarla perché sono stonato. Per questo ho chiamato il mio amico Saturnino che viene a Palazzo Marino e la intoniamo con il basso elettrico”, ha spiegato Sala.

