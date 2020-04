Pio Albergo Trivulzio, Majorino (Pd): subito nuovo commissario o direttore

“Le indagini sul Pio Albergo Trivulzio porteranno a comprendere di più e meglio l’esistenza di eventuali illeciti compiuti nella storica Azienda di Servizi alla Persona di Milano. Tuttavia già oggi Regione Lombardia potrebbe, totalmente a prescindere dall’operato della Magistratura, provvedere a girare pagina nominando un Commissario o un nuovo Direttore Generale capace di garantire la ripresa della gestione durante l’emergenza e rispondendo immediatamente alla sacrosanta preoccupazione di tanti famigliari e di tanti lavoratori in relazione a come affrontare l’emergenza che si è venuta a creare. Un atto simile permetterebbe di tirare una riga in maniera nettissima portando maggiore serenità in un ambiente particolarmente turbato”. Così l’europarlamentare del Pd Pierfrancesco Majorino.