Ancora auto in fiamme a Città Studi, piromane in azione

Gli agenti del commissariato Città Studi pensavano fosse stato un singolo caso: un incendio dalle cause sconosciute che nella notte di mercoledì aveva distrutto due vetture parcheggiate lungo via Sansovino. E invece questa notte il fatto si è ripetuto con le stesse modalità, nella stessa via e anche alla stessa ora, le 2.30 circa, coinvolgendo tre automobili e avvalorando l’ipotesi di un piromane solitario. In entrambi i casi sono intervenuti sul posto i vigili del fuoco del distaccamento di via Benedetto Marcello per domare le fiamme. Nei giorni scorsi era stato il consigliere di municipio 3, Gianluca Boari, a riferire che della segnalazione di alcuni residenti riguardo a incendi di auto “nelle ultime settimane in Via Sansovino e limitrofe. Sono state danneggiate anche auto vicine a quelle date alle fiamme e può essere che i proprietari, a causa del lockdown, siano all’oscuro di quanto accaduto”, spiegava. Il consigliere, esponente della Lega, oggi commenta:”Tre episodi in pochi giorni rendono necessario un pattugliamento notturno della zona. I cittadini temono giustamente per i propri beni in questo periodo dove non è nemmeno possibile spostare le auto se non per motivate esigenze lavorative od emergenze.

Amara ironia della sorte un incendio avvenuto nella via dove è situato il Consiglio di Municipio 3 dell’Assessore alla Felicità”.