A alunni, studenti, docenti e al personale scolastico, costretti a casa dalla quarantena, l’Arcivescovo di Milano, mons. Mario Delpini, invia un augurio per Pasqua in rima baciata, composto in questi giorni e da lui recitata in un video pubblicato sul canale YouTube del portale www.chiesadimilano.it

Nelle parole dell’Arcivescovo risuonano nomi di ragazzi e ragazze, si descrivono i loro atteggiamenti; si incita a non perdere l’occasione di questi giorni che vedono la proposta di una scuola ‘virtuale’, esprimendo al contempo il desiderio di incontrarsi di nuovo in una scuola ‘reale’.

L’esperienza educativa e scolastica è essenziale per costruire vita buona e fratellanza con tutti. L’Arcivescovo non tralascia – sempre in rima – di esprimere un pensiero accorato e significativo per la scuola paritaria che a causa della pandemia soffre una doppia fatica: “è un gran servizio ma in Italia resta un vizio, la mia scuola è eccellente, ma non vive d’aria e niente”.

L’augurio pasquale è davvero per tutti. Da queste parole di speranza scaturisce una responsabilità: per ripartire, dopo questa drammatica crisi, è necessario investire le migliori risorse nell’educazione e nella scuola.