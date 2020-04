Milano, tecnici del Ministero della Salute al Pio Albergo Trivulzio

È in corso un’indagine del Ministero della Salute in collaborazione con Regione Lombardia alla Rsa del Pio Albergo Trivulzio a Milano. I tecnici del ministero stanno raccogliendo e visionando cartelle cliniche, certificati di morte e altro materiale d’interesse che riguarda gli ospiti della struttura. La Procura di Milano ha aperto diversi fascicoli per indagare sulle diverse morti avvenute in varie Rsa lombarde, tra cui il Pio Albergo Trivulzio, dopo numerose denunce ed esposti ricevuti da familiari delle vittime e da alcuni operatori delle strutture riguardo i protocolli di sicurezza previsti. Sotto la lente di ingrandimento degli investigatori anche i provvedimenti regionali in materia di emergenza sanitaria tra cui la delibera dell’8 marzo con cui il Pirellone chiedeva alle Rsa, se volessero, di accogliere pazienti Covid-19 dimessi dagli ospedali.