Milano, consegnava droga a domicilio. Arrestato pusher 54enne

A Milano gli agenti di Polizia hanno arrestato uno spacciatore intento a consegnare droga a domicilio ai propri clienti. Verso le 18 gli agenti impegnati in operazioni di contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti hanno notato un uomo e un ragazzo in via Venini. Insospettiti da alcuni comportamenti hanno deciso di seguire l’uomo. Arrivati in via Fioravanti, i poliziotti hanno assistito ad uno scambio tra l’individuo sospetto e il conducente di un altro mezzo, i quali sono stati fermati subito dopo. L’acquirente, un 28enne indiano, aveva 0,6 grammi di cocaina ed è stato segnalato alla Prefettura. Il venditore, un cittadino italiano di 54 anni con precedenti per droga, è stato trovato con 690 euro in contanti e nella sua auto, 11 involucri contenenti in totale 5 grammi di cocaina. L’uomo è stato denunciato per detenzione ai fini di spaccio e per non aver rispettato le limitazioni imposte per l’emergenza Covid-19.