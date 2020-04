Milano, chiuso fino al 30 aprile il Polo crematorio di Lambrate

Chiusura temporanea del Crematorio del Comune di Milano da domani fino al 30 aprile. È questo in sintesi il contenuto della dell’ordinanza comunale che recepisce le indicazioni del Ministero della Salute. La nuova disposizione si è resa necessaria a causa dell’aumento costante e progressivo dei defunti in attesa di cremazione che, attualmente, si attesta intorno ai 20 giorni. Superare questa soglia potrebbe causare criticità di carattere igienico-sanitario. “I dati dimostrano che anche a Milano siamo in fase di aumento dei decessi” ha dichiarato l’assessore ai Servizi Civici Roberta Cocco. Incrementi che hanno saturato la capacità del Crematorio di Lambrate determinando quindi la chiusura forzata in un momento già molto difficile e doloroso per tutti ha concluso l’assessore. La circolare del Ministero della Salute stabilisce anche la chiusura al pubblico di tutti i cimiteri sul territorio nazionale.